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Violencia en zona 6: un hombre resulta herido tras ser atacado a balazos

  • Por Geber Osorio
28 de abril de 2026, 15:46
Ciudad de Guatemala
La víctima sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial. (Foto ilustrativa:Archivo/Soy502)

La víctima sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial. (Foto ilustrativa:Archivo/Soy502)

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja un fallecido este martes en la zona 21

Un incidente armado se registró la tarde de este martes 28 de abril, en la 15 avenida y 16 calle de la zona 6 capitalina.

Luego de que fueran escuchados los disparos, vecinos del sector alertaron a Bomberos Municipales quienes le brindaron atención prehospitalaria a un hombre que sufrió heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Debido a la gravedad de las heridas que presentaba la víctima en la región del tórax y espalda, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

La víctima sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo. (Foto: Bomberos Municipales)

Las autoridades correspondientes se hicieron presentes al lugar de los hechos para investigar lo sucedido y determinar el motivo de este ataque armado.

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