Violencia en zona 6: un hombre resulta herido tras ser atacado a balazos

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.
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Un incidente armado se registró la tarde de este martes 28 de abril, en la 15 avenida y 16 calle de la zona 6 capitalina.
Luego de que fueran escuchados los disparos, vecinos del sector alertaron a Bomberos Municipales quienes le brindaron atención prehospitalaria a un hombre que sufrió heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Debido a la gravedad de las heridas que presentaba la víctima en la región del tórax y espalda, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Las autoridades correspondientes se hicieron presentes al lugar de los hechos para investigar lo sucedido y determinar el motivo de este ataque armado.