Ataque armado deja un fallecido este martes en la zona 21

En la 2 avenida 8 calle colonia Vásquez zona 21, localizaron un cadáver.



Aún no se sabe la causa de muerte, ni el sexo del cadáver, informaron autoridades. Ministerio Público realiza las diligencias que corresponden.



Se realizan desvíos viales.#28abr26PMT pic.twitter.com/gRALrormHk