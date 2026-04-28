Ataque armado deja un fallecido este martes en la zona 21

El cuerpo sin vida fue hallado en la vía pública.
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Un incidente armado se registró este martes 28 de abril, en la 2a. avenida y 8a. calle de la colonia Vásquez, en la zona 21 de la ciudad capital.
La víctima es un hombre quien aún no ha sido identificado y que habría sido atacado a balazos por desconocidos que huyeron con rumbo desconocido.
Al lugar se ha hecho presente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.
La escena del crimen ha sido acordonada por las autoridades, por lo que se realizan desvíos viales, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.