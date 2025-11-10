¡Crimen en la zona 1! Un joven de 20 años muere tras ataque armado

-

Un ataque armado ocurrió la zona 1 de la ciudad de Guatemala este lunes 11 de noviembre. La víctima fue identificada como Felipe Agustín Pérez, un joven de 20 años.

Un ataque armado ocurrió la tarde de este lunes 10 de noviembre en la 21 calle y 13 avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

El oficial Julio Rodríguez, de los Bomberos Municipales, indicó que fueron alertados por vecinos del sector tras el violento incidente.

El crimen se registró en la 21 calle y 13 avenida de la zona 1 capitalina. (Foto: Oscar Rivas/Soy502)

Al arribar los socorristas, constataron que una persona se encontraba sobre la cinta asfáltica, pero ya no contaba con signos vitales.

Se determinó que la víctima era identificada como Felipe Agustín Pérez, de 20 años, quien murió tras los impactos de bala que recibió entre sus órganos vitales.

Ataque armado en la 21 calle y 13 avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, deja un fallecido identificado como Felipe Agustín Pérez, de 20 años.



: Oscar Rivas / Soy502 pic.twitter.com/i2toFf640v — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 10, 2025

Posteriormente, dieron aviso a las autoridades correspondientes, por lo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran resguardando el área de la escena.

Asimismo, peritos del Ministerio Público (MP) se han hecho presentes al lugar para realizar las investigaciones y determinar el motivo del hecho de violencia.