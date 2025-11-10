¡Atención! Veteranos militares realizarán manifestaciones este martes 11 de noviembre

-

La Gobernación Departamental de Guatemala confirmó las manifestaciones a nivel nacional organizadas por veteranos militares y expatrulleros, en distintos puntos del país. Los manifestantes demandan que el Congreso de la República agende de manera inmediata la lectura de la Ley 64-16.

La Gobernación Departamental de Guatemala confirmó a Soy502 que veteranos militares y expatrulleros han anunciado que harán manifestaciones a nivel nacional este martes 11 de noviembre y que enviaron un oficio para notificar las protestas.

Según informaron los líderes departamentales y municipales saldrán a ejercer su derecho de manifestación y de protesta con el motivo de que el Congreso de la República en más de once veces ha colocado en agenda la Ley 64-16 y no ha sido leída en su primera lectura, por lo que solicitan que este martes 11 de noviembre, en sesión, lean dicha iniciativa para detener las manifestaciones, según indicó uno de los líderes.

Asimismo, le piden al presidente Bernardo Arévalo que intervenga ante el Congreso para que esta ley pueda ser leída y aprobada. De igual manera, indicaron que darán paso libre a las ambulancias y los vehículos de las autoridades.

Según un comunicado de la junta nacional de veteranos militares, las manifestaciones comenzarán desde las 7:00 de la mañana y por tiempo indefinido, todas las asociaciones de veteranos militares y de patrulleros civiles estarán manifestando en diversos puntos a nivel nacional.

Puntos de encuentro

Se tiene previsto como puntos de protestas las siguientes ubicaciones:

Petén - Aeropuerto Mundo Maya-

Izabal en el cruce la Ruidosa.

Zacapa en el Puente Rio Hondo.

Chiquimula en el cruce a Ipala.

Alta Verapaz en el cruce San Julián.

Salamá en la Cumbre.

Quiché en Las Trampas y Los Encuentros.

Quetzaltenango y Totonicapán en El Emigrante y Cuatro Caminos.

Jutiapa en Pedro de Alvarado y San Cristóbal Fronteras.

Santa Rosa en El Boquerón.

Escuintla en Circunvalación, Santa Lucia Cotzumalguapa y Portuaria.

Jalapa y El Progreso en ingresos a Sanarate.

Sacatepéquez en San Lucas Sacatepequez.

Chimaltenango en el cruce a Patzicía.

Huehuetenango en Piedras Negras.

Mazatenango y Retalhuleu en el cruce a San Felipe, Puente Castillo Armas y San Antonio.

San Marcos en el cruce La Virgen y San Antonio.

Zacapa en el cruce La Fragua, Puente Nuevo y entrada a Zacapa.

Departamento de Guatemala en el Parque Central, San Juan y San Pedro Sacatepequez y Mixco.

Lugares donde se reunirán los manifestantes para realizar las protestas. (Foto: redes sociales)

Por lo tanto, los manifestantes solicitan las consideraciones necesarias y garantizando la seguridad de la población, según dicho comunicado.