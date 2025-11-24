Ataque armado deja un joven de 21 años fallecido en San José Pinula

Versión Impresa
  • Con información de Oscar Rivas / Colaborador
24 de noviembre de 2025, 15:36
El crimen contra el joven de 21 años ha alertado a los vecinos del sector. (Foto: Archivo/Soy502)

Un trágico ataque armado cobró la vida de Mario Joel Chete, de 21 años, la tarde de este lunes 24 de noviembre en San José Pinula.

En el kilómetro 26, en San Luis Letrán, con dirección a la aldea Contreras, en el municipio de San José Pinula, fue abatido Mario Joel Chete, de 21 años, esto cuando fue sorprendido por dos desconocidos que salieron a su paso y le dispararon.

Bomberos Voluntarios, quienes atendieron la emergencia, indicaron que el fallecido tenía heridas visibles en pecho, estómago y cabeza, por lo que a su arribo la víctima ya no contaba con signos vitales.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Según indicaron personas del lugar a las autoridades, los sicarios dispararon al aire al huir del lugar para asustar a quienes caminaban por el sector, ya que es una calle principal.

Los lugareños indicaron que el sector es muy tranquilo, por lo que les extrañó el suceso, además solicitaron a las autoridades que patrullen más seguido para que no se convierta en un lugar peligroso.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
