¡Atención! Presunto asaltante muere tras ser vapuleado en la Roosevelt este lunes

Un brutal linchamiento ocurrió en la calzada Roosevelt, zona 7 capitalina, donde un presunto asaltante fue vapuleado y prendido en fuego por una turba de personas.

Noé Fernando Jiménez López, de 23 años ha sido vapuleado y prendido en fuego por una turba de personas en la calzada Roosevelt y 36 avenida de la zona 7 capitalina.

Bomberos Municipales fueron alertados, por lo que atendieron esta emergencia indicando que esta persona fue trasladada en estado delicado al Hospital Roosevelt.

Minutos más tarde, se confirmó la muerte de Jiménez López, quien según las autoridades ingresó con laceraciones y quemaduras en un 80 por ciento del cuerpo.

El linchamiento se registró en la calzada Roosevelt y 36 avenida de la zona 7 capitalina. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Presunto asaltante

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que luego de interrogar a testigos estos les indicaron, que el ahora fallecido ya le habían advertido que se retirara del lugar ya que se dedicaba a cometer asaltos en el sector, ayer de nuevo fue observado por un grupo de personas que se organizaron y lo persiguieron.

César Mateo, vocero de la PNC, hizo un llamado a las personas para que no tomen la justicia en sus manos y que esperen a que las leyes castiguen a las personas por sus delitos.

El ahora fallecido tiene tatuajes que lo podría vincular con alguna pandilla. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

*Con información de Jorge Senté / Colaborador.