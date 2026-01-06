Ataque armado deja una joven conductora herida este martes en zona 10

-

Un asalto es la posible causa que provocó el incidente armado en la vía pública, el cual estaría afectando el tránsito en el sector ante cierre vehicular.

Un ataque armado se registró en pleno tránsito de la ciudad este martes 6 de enero, específicamente en la 20 calle, entre 17 y 18 avenida de la zona 10.

Bomberos Municipales arribaron al lugar luego de haber sido alertados y encontraron herida a una mujer de aproximadamente 20 años.

El hecho de violencia se suscitó en la 20 calle y 18 avenida de la zona 10. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima presentaba heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax, por lo que fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial privado.

Según la versión preliminar que se dio a conocer, es de que un asalto fue lo que provocó los disparos en el sector, en dónde quedó una camioneta blanca con impactos de bala, la cual era conducida por la víctima.

La víctima fue traslada a un centro asistencial privado. (Foto: Bomberos Municipales)

De momento aún no ha sido identificada la joven y serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de determinar este hecho de violencia.

Transito afectado

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que se realizará un cierre momentáneo en el lugar para que las autoridades hagan las diligencias de ley y el retiro del vehículo.

Esto podría afectar el tránsito en el sector, por lo que recomendaron a los demás automovilistas que utilicen como ruta alterna el bulevar Los Próceres si se dirigen hacia Santa Catarina Pinula, trébol de Vista Hermosa o el área de la zona 15 capitalina.