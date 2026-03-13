Fiscal: Postuladora presentará informe circunstanciado por la exclusión de aspirante

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Comisión de Postulación deberá presentar un informe circunstanciado en 48 por la exclusión del postulante Jaime Leonardo Tecú Guevara.

La Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) fue notificada de una nueva acción de amparo, esta vez presentada en su contra por el aspirante excluido del proceso Jaime Leonardo Tecú Guevara.

Según lo leído por la secretaria de la Postuladora, Patricia Gámez, el juzgado sexto pluripersonal, constituido en Tribunal de Amparo, fijó 48 horas para que la Comisión evacúe dicha audiencia y pueda presentar el informe circunstanciado respectivo.

En la acción de amparo presentada, el interponente alega como acto reclamado su exclusión de la lista de candidatos que continúan en el proceso, ya que a su criterio cumplió con el requisito establecido en la convocatoria al haber presentado la constancia de no haber sido sancionado por el régimen disciplinario de la institución en la que laboró.

⚖️Comisión de postulación para la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público 2026-2030



Conocimiento de los señalamientos en contra de los aspirantes



➡️Inicia la sesión de la comisión. Este día se tiene previsto conocer los señalamientos presentados por parte… pic.twitter.com/Z4zP90jI77 — Guatemala Visible (@guatevisible) March 13, 2026

Evacuarán audiencia

De acuerdo a lo aprobado por el pleno de comisionados, será la "Comisión petit" creada para este efecto que deberá evacuar la audiencia respectiva dentro del plazo fijado.

Tecú Guevara fue incluido en la nómina de 11 candidatos que no cumplieron con los requisitos legales y de la convocatoria, por lo que le fue concedido el plazo de 78 horas para la presentación de su respectiva defensa.

Al termino de dicho plazo, el postulante presentó la respectiva prueba de descargo, sin embargo, la Comisión consideró que la argumentación presentada no era suficiente para reincorporarlo al proceso.

En esta ocasión, los comisionados decidieron que, únicamente, reincorporar al proceso a la postulate Sully Claudet Merlos Moya, con lo que la lista de aspirantes excluidos se reduce a 10.

Resumen de señalamientos



Del 10 al 12 de marzo, durante la recepción de señalamientos en la comisión de postulación para fiscal general, 2026-2030, 18 aspirantes recibieron señalamientos por parte de ciudadanos, organizaciones y autoridades.



➡️ María Consuelo Porras… pic.twitter.com/YDCXjV7QOA — Guatemala Visible (@guatevisible) March 13, 2026

Excluidos

Al final, la reincorporación de Merlos Moya, en la lista de aspirantes excluido no sólo se incluyó a Tecú Guevara, sino quedó de la siguiente manera: