Mujer muere en un ataque armado dentro de una tienda

El hecho se registró la tarde de este jueves 11 de septiembre.
Una mujer de aproximadamente 30 años, llegó a una tienda de la 1a. calle y 2a. avenida de la zona 1 de Villa Nueva, con un plato de comida y pidió una bebida para almorzar, cuando un desconocido se acercó y la asesinó a balazos.
Los Bomberos Voluntarios acudieron para atender la emergencia y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las heridas que sufrió en la cabeza.
Según los socorristas, la mujer no fue identificada en el lugar. Viste pantalón azul, blusa café, y botas industriales café.
Cifras
Ella se suma a las 221 muertes violentas que se han registrado en ese municipio, según el Ministerio Público (MP), de enero a agosto de este año.
De dicha cifra, 156 han perdido la vida en ataques armados, detalla el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en donde se informó que 24 son mujeres.