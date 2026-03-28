Fallece abogada víctima de ataque armado en Jutiapa

Gladys Aguirre Barrientos, notaria y docente de una escuela de la localidad, falleció horas después de haber sido trasladada a un centro asistencial tras un ataque armado ocurrido la tarde de este viernes 27 de marzo en Moyuta, Jutiapa.

Gladys Aguirre Barrientos falleció tras un ataque armado en Moyuta, Jutiapa. (Foto: Nuestro Diario)

El hecho se registró cuando individuos desconocidos le dispararon y huyeron del lugar, según los primeros informes.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde murió horas después. (Foto: Nuestro Diario)

Personas que se encontraban en el área auxiliaron a Aguirre Barrientos y la trasladaron en un vehículo hacia un centro asistencial, donde fue ingresada y, horas después, se confirmó su fallecimiento.

El hecho ocurrió la tarde de este viernes en circunstancias aún no esclarecidas. (Foto: Nuestro Diario)

Al lugar del ataque acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron las diligencias correspondientes. También se desplegó un operativo en el sector para ubicar a los responsables, sin que hasta el momento se reporten capturas.

La PNC realizó operativos en el área, pero no reporta capturas hasta el momento. (Foto: Nuestro Diario)