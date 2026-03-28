Fallece abogada víctima de ataque armado en Jutiapa

Gladys Aguirre Barrientos, notaria y docente, resultó gravemente herida en un ataque armado y falleció horas después de ser hospitalizada.
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Gladys Aguirre Barrientos, notaria y docente de una escuela de la localidad, falleció horas después de haber sido trasladada a un centro asistencial tras un ataque armado ocurrido la tarde de este viernes 27 de marzo en Moyuta, Jutiapa.
El hecho se registró cuando individuos desconocidos le dispararon y huyeron del lugar, según los primeros informes.
Personas que se encontraban en el área auxiliaron a Aguirre Barrientos y la trasladaron en un vehículo hacia un centro asistencial, donde fue ingresada y, horas después, se confirmó su fallecimiento.
Al lugar del ataque acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron las diligencias correspondientes. También se desplegó un operativo en el sector para ubicar a los responsables, sin que hasta el momento se reporten capturas.