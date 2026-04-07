Buscan a joven que acompañaba a Jesler Palacios en el Jetcar (video)

La joven desapareció luego de la tragedia y su familia desconoce de quién se trata.
EN CONTEXTO: Surge video que muestra a acompañante de Jesler Palacios tratando de pedir ayuda
Jesler Estuardo Palacios desapareció en el Lago de Atitlán luego de lanzarse al agua mientras se conducía en un Jetcar el Sábado de Gloria.
Tras varios intentos por subir de nuevo al vehículo acuático, todo fue en vano.
El día de la tragedia, Palacios iba acompañado de una mujer.
Un nuevo video ha surgido en redes sociales, en donde una joven afirma que la familia de Palacios busca a la joven que lo acompañaba en el día de la tragedia, de quien desconocen su identidad.
"Simplemente queremos saber quién es la muchacha que aparece con él y que él aparezca. Me conecté para pedirles que si alguien vio a la muchacha que nos diga, a cualquiera de los familiares, a la mamá de su bebé", dice en la grabación.
Esta son las imágenes:
El cuerpo de Palacios sigue sin aparecer, mientras cuerpos de socorro continúan con la búsqueda.