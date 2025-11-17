Ataque armado en Villa Nueva deja un hombre fallecido

Un ataque armado se registró en Barcenas, Villa Nueva y dejó como resultado un hombre fallecido.
Te interesa: Los indicios localizados en un residencial de Fraijanes tras ataque contra un hombre
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que fueron alertados sobre un ataque armado que se registró en la Colonia Ramírez, Bárcenas, Villa Nueva.
Al llegar, los bomberos confirmaron que la víctima, quien presenaba varios balazos, ya no tenía signos vitales.
Los socorristas notificaron a las autoridades y se quedaron en resguardo en el lugar.
Minutos despues familiares reconocieron a la cícgtima como Erick Estuardo Aguilar, alias "Calavera".
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque el cual fue directo.