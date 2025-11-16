Los indicios localizados en un residencial de Fraijanes tras ataque contra un hombre

-

Un hombre murió baleado en el interior de un residencial en Fraijanes y las autoridades investigan el hecho para dar con el responsable.

Los Bomberos Voluntarios notificaron el fallecimiento de un hombre en el interior de un residencial ubicado en Fraijanes.

Los bomberos fueron alertados sobre un hombre que presentaba varios balazos, al llegar la víctima ya no tenía signos vitales.

Según el parte policial al que tuvo acceso Soy502, a eso de las 3:35 horas del domingo 16 de noviembre, vecinos del residencial escucharon disparos.

Ante la alarma, la administración del lugar le indicó al guardia de turno que hiciera un recorrido.

El guardia privado hizo el recorrido a eso de las 4:50 horas y fue quien observó varios impactos de proyectil de arma de fuego en la pared de la casa 48, posiblemente provenientes de la casa 47, por lo que notificó a la Policía Nacional Civil (PNC).

Cuando la PNC llegó al lugar, verificó que al lado de un vehículo que se encontraba parqueado, estaba el cuerpo de un hombre con heridas de bala.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Mientras, en la escena del crimen quedó un arma de fuego y 14 casquillos.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Esto se sabe

Una hipótesis que se maneja es que el deceso provino por un problema que tenían desde hace varios meses residentes del condominio.

Supuestamente, un vecino afectado por los ladridos de un perro tomó su arma y se encaminó a la vivienda con la determinación de matar al animal.

Sin embargo, el dueño del perro al ver una sombra en el parqueo de su casa, accionó su arma pensando que era un delincuente.

Pero, resultó que era el vecino enfadado, que quedó fallecido en el lugar.