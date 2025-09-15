Versión Impresa
Ataque armado en zona 7 deja un fallecido y un herido

  • Por Sucely Contreras
14 de septiembre de 2025, 21:15
Un ataque armado ocurrido este 14 de septiembre dejó un fallecido y un herido. (Foto ilustrativa: Freepik)

El hecho de violencia ocurrió la noche de este domingo. 

La noche de este 14 de septiembre se registró un ataque armado en zona 7 de la ciudad de Guatemala, en donde un hombre murió y otro resultó herido. 

Este último fue trasladado con varias heridas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. 

Los hechos ocurrieron en la 9 avenida 14-67 de la zona 7, colonia La Verbena. 

Los bomberos brindan los primeros auxilios a dos hombres involucrados en ataque armado en zona 7, uno falleció y otro fue trasladado con heridas de arma de fuego en las piernas. (Foto: BVoluntarios)

Los Bomberos Voluntarios evaluaron a otro hombre, quien fue encontrado sin vida en en el lugar de los hechos. 

El fallecido fue identificado como Jimmy Girón, de 45 años. Mientras que el herido es: Rooayan Jiménez López, de 23 años.

Bomberos Voluntarios atienden a un hombre herido con arma de fuego en la zona 7 ataque armado deja un fallecido. (Foto: BVoluntarios)

