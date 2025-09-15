Ataque armado en zona 7 deja un fallecido y un herido

El hecho de violencia ocurrió la noche de este domingo.
La noche de este 14 de septiembre se registró un ataque armado en zona 7 de la ciudad de Guatemala, en donde un hombre murió y otro resultó herido.
Este último fue trasladado con varias heridas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt.
Los hechos ocurrieron en la 9 avenida 14-67 de la zona 7, colonia La Verbena.
Los Bomberos Voluntarios evaluaron a otro hombre, quien fue encontrado sin vida en en el lugar de los hechos.
El fallecido fue identificado como Jimmy Girón, de 45 años. Mientras que el herido es: Rooayan Jiménez López, de 23 años.