Hasta ahora, este es el saldo de los ataques del Cartel de Sinaloa en Guatemala

-

Integrantes del Cartel de Sinaloa ingresaron por puntos fronterizos a Guatemala para ejecutar varios ataques a sus adversarios del Cartel Chiapas-Guatemala. Autoridades empezaron a investigar los hechos, que dejaron por lo menos a seis personas fallecidas.

Desde hace varios años, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Chiapas-Guatemala, ligados al narcotráfico, se han disputado el paso fronterizo entre México y Guatemala.

El pasado 8 de diciembre, durante la madrugada, el primer grupo en mención, asociado al Chapo Guzmán, incursionó de manera planificada a Guatemala y realizó al menos 12 ataques simultáneos.

En Huehuetenango, este grupo mató a seis hombres, uno de estos, presunto líder del grupo de narcotráfico rival, y dejó mantas con mensajes al Gobierno de Guatemala y a sus adversarios en San Marcos.

Todos los eventos ocurrieron en municipios fronterizos.

(Foto: Cortesía)

A raíz de estos ataques, Guatemala y México sostuvieron comunicación para que los ejércitos de ambos países realicen patrullajes y se compartan información.

El secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla, dijo que en esta área operan dos grupos delincuenciales, uno al Cartel de Sinaloa y el otro al Cartel Chiapas-México, quienes actúan en esa línea fronteriza y se desplazan entre ambos países.

(Foto: Cortesía)

Lo encontrado

El Ministerio Público (MP) atribuye estos ataques a enfrentamientos entre estructuras criminales. Tras procesar los distintos escenarios, localizó armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, drones, explosivos y más.

Debido a que los lugares de los ataques están retirados entre sí y abarcan varios municipios, son varias fiscalías del MP involucradas en la investigación.

Esta es la información que han compartido de cada lugar de ataque hasta este 9 de diciembre:

Nentón, Huehuetenango: aldea El Carmen Chiaquial y aldea Chacaj: un fallecido, una vivienda incendiada, 174 casquillos de arma de fuego, 18 más adicionales, un vehículo quemado, así como siete cabañas incendiadas.

aldea El Carmen Chiaquial y aldea Chacaj: un fallecido, una vivienda incendiada, 174 casquillos de arma de fuego, 18 más adicionales, un vehículo quemado, así como siete cabañas incendiadas. Santa Ana Huista, Huehuetenango: aldea Agua Zarca: hubo cuatro eventos con el saldo de un fallecido por arma de fuego, una captura, localización de armamento, drones, artefactos explosivos, chalecos y más.

aldea Agua Zarca: hubo cuatro eventos con el saldo de un fallecido por arma de fuego, una captura, localización de armamento, drones, artefactos explosivos, chalecos y más. Cuilco, Huehuetenango: tres personas fallecidas y otros indicios.

tres personas fallecidas y otros indicios. Tacaná, San Marcos: mantas vinilicas, 220 casquillos.

Entre otros artefactos, fue incautado un dron valorado en unos Q200 mil. Además, de fusiles, algunos Galil, los cuales se investigan si son de uso exclusivo del Ejército de Guatemala.

Dron incautado podría valer Q200 mil (Foto: PNC)

(Foto: Nuestro Diario)

Estas armas fueron localizadas luego de los ataques orquestados por el Cartel Sinaloa en contra del Cartel Chiapas - Guatemala. (Foto: Cortesía)

Enfrentamiento de narcotraficantes

El Cartel de Sinaloa es del Chapo Guzmán, mientras el Cartel Chiapas-Mexico, tendría nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Ambos operan en México y Guatemala.

En junio pasado, se viralizó un enfrentamiento entre el cartel Chiapas-México con autoridades mexicanas en la frontera con Guatemala.

En ese enfrentamiento, el cual no se ha esclarecido, falleció Baldemar Calderón Carrillo, conocido como "Tío Balde". Desde entonces ha existido un reacomodo a lo interno de esa estructura del narcotráfico.

En redes sociales, desde hace varios meses, el Cartel de Sinaloa ha manifestado que busca a los nuevos líderes de la otra estructura, pero además, dejó un mensaje haciendo creer que el Gobierno de Guatemala los está protegiendo.

(Foto: Cortesía)

El Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación confirmaron que mantienen presencia en el área y apoyan las labores de investigación del Ministerio Público.

Soy502 consultó una postura del Ejecutivo respecto a los últimos eventos, pero no han respondido por el momento.