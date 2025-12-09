Ataque del Cartel de Sinaloa: esto encontró el MP en las escenas

-

Al menos dos fiscalías investigan los enfrentamientos registrados en Huehuetenango y San Marcos.

Luego que integrantes del Cartel de Sinaloa ingresaran a territorio guatemalteco en puntos fronterizos con México y atacaran a sus adversarios del Cartel Chiapas-Guatemala, el Ministerio Público (MP) dio inicio con el procesamiento de los escenarios criminales.

Las fiscalías municipales de Jacaltenango y Cuilco, iniciaron con la investigación procesando escenas en los municipios de Nentón y Santa Ana Huista de Huehuetenango. En estos lugares encontraron personas fallecidas, vehículos incendiados, armas de grueso calibre, drones y más.

En la aldea Chiaquial del municipio de Nentón, localizaron 174 casquillos de arma de fuego, mientras que ubicaron el cuerpo de un hombre calcinado con heridas de proyectil y 18 casquillas adicionales. También hay un vehículo quemado.

En el mismo municipio, pero en la aldea Chacaj, localizaron en un turicentro siete cabañas incendiadas y varios casquillos.

La aldea Agua Zarca de Santa Ana Huista, es uno de los escenarios más violentos. Ahí hubo al menos cuatro escenarios, en uno de ellos, enfrentamiento con miembros del Ejército de Guatemala.

Según informó el MP, aseguraron armamento de fuego, tres drones, material para la elaboración de artefactos explosivos caseros. También localizaron el cuerpo de una persona fallecida por heridas de arma de fuego, y encontraron 71 artefactos explosivos.

En este lugar, se reportó la captura de Cleofer M.

"El personal fiscal, junto con los técnicos en investigaciones criminalísticas, mantiene las labores en las distintas escenas. Además, se coordinó el traslado de los cuerpos hacia el INACIF para los procesos de identificación y necropsia. La evidencia recabada contribuirá a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes", detalló el MP.

Según la hipótesis que maneja el MP, se trató de un enfrentamiento entre estructuras criminales de Guatemala y México. La investigación está en curso, por lo que no brindaron otros detalles.

Cartel de Sinaloa contra Chiapas-Guatemala

El Cartel de Sinaloa es del Chapo Guzmán, mientras el Cartel Chiapas-Mexico, tendría nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Ambos operan en México y Guatemala.

En junio pasado, se viralizó un enfrentamiento entre el cartel Chiapas-México con autoridades mexicanas en la frontera con Guatemala.

En ese enfrentamiento, el cual no se ha esclarecido, falleció Baldemar Calderón Carrillo, conocido como "Tío Balde". Desde entonces ha existido un reacomodo a lo interno de esa estructura del narcotráfico.

En redes sociales, desde hace varios meses, el Cartel de Sinaloa ha manifestado que busca a los nuevos líderes de la otra estructura.