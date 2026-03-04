La hipótesis del ataque contra un ingeniero ocurrido en la zona 9

-

El ingeniero Enrique Ponsa Molina falleció el 3 de marzo en un ataque armado registrado en la zona 9 capitalina. El MP investiga el hecho.

Te interesa: Lamentan el fallecimiento de ingeniero atacado este martes en zona 9

El pasado 3 de marzo, alrededor del mediodía, los tripulantes de una camioneta tipo agrícola fueron víctimas de un ataque armado. La conductora, Carmelina de Rosario Xagil, fue trasladada a un hospital con al menos dos heridas de bala, mientras que Enrique Ponsa, quien viajaba como copiloto, falleció en el interior del vehículo.

El ataque armado se registró en la 7a. avenida y 16 calle de la zona 9.

Así quedó el vehículo en el que viajaba el ingeniero Enrique Ponsa Molina. (Foto: Jorge Sente /Colaborador)

La escena del crimen fue procesada y la Fiscalía de Delitos contra la Vida inició la investigación para dar con los responsables del hecho.

Según informó el Ministerio Público (MP), en el lugar fueron incautados varios indicios, entre estos: cinco casquillos, cuatro fragmentos encamisados de proyectil, un proyectil, dos fragmentos de tarjeta con posibles impresiones dactilares y un teléfono celular color negro utilizado por la víctima.

Investigadores de la PNC identifican los casquillos que quedaron en la escena del crimen. (Foto: Jorge Sente /Colaborador)

Hipótesis

Tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como el MP comparten la principal hipótesis sobre el hecho armado: según investigadores, se trató de un ataque directo.

La información preliminar es que, desde otro vehículo, se acercaron a las víctimas y dispararon.

Por el momento, han descartado que se tratara de un robo.

"Las diligencias continúan para establecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables", dijo el MP.

Enrique Ponsa Molina falleció en el ataque armado. (Foto: redes sociales)

Ponsa Molina era un reconocido ingeniero. Además de ser contratista del Estado, también predicaba en varios medios de comunicación religiosos.