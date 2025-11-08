Hombre muere tras ser atacado a pocos metros de su vivienda

-

Un violento ataque directo indignó a los vecinos de la colonia Pinares del Norte, donde sicarios persiguieron y le dieron muerte a un hombre identificado como Víctor Hugo Prado Mancilla.

OTRAS NOTICIAS: Pasajero de bus se opone a asalto y resulta herido

Pese a que corrió por varias cuadras, sicarios lo alcanzaron a pocos metros de su casa, en la colonia Pinares del Norte, zona 18.

Se trata de Víctor Hugo Prado Mancilla, de 51 años, a quien sujetos armados lo venían siguiendo desde varias cuadras atrás hasta que lo coparon.

La víctima quedó boca abajo en la 6a. calle frente al Lote 31, Manzana 5, al no poder seguir corriendo por la gravedad de las heridas que sufrió en la espalda, ante la mirada de algunos peatones.

(Foto: Bomberos Municipales)

Recién había llegado

Socorristas de Bomberos Municipales comentaron que recibieron llamadas de auxilio de los vecinos, quienes indicaron que habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

Cuando llegaron a la escena, Prado Mancilla ya había fallecido, pues tenía varios impactos de bala.

Entre lágrimas, algunos familiares del fallecido indicaron que Víctor Hugo tenía un mes de haber llegado a vivir al sector, pero desconocían si tenía problemas con alguien.

Agentes policiacos encontraron una gran cantidad de evidencia balística regada a varios metros, lo que confirma que los criminales lo venían siguiendo.