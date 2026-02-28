Ataque de EEUU e Israel apuntó al líder supremo de Irán, afirma la TV pública

Uno de los blancos del ataque es el líder de la república islámica.
OTRAS NOTICIAS: Embajada de EEUU en Israel autoriza salida de personal en medio de tensión con Irán
Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del sábado tenían entre sus blancos al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei, dijo la televisión pública israelí.
"El líder supremo iraní Jamenei y el presidente Masud Pezeshkian estaban entre los blancos del ataque", señaló la emisora Kan, citando una fuente israelí.
Irán responderá
Irán afirmó este sábado que responderá "con decisión" al ataque de Israel y Estados Unidos en el país, ordenado pese a unas conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Teherán y Washington destinadas a evitar un conflicto.
"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores", indicó en un comunicado la cancillería iraní, que afirmó que Irán hizo "todo lo necesario para evitar una guerra".
"Así como estábamos listos para las negociaciones, ahora estamos más preparados que nunca para defender a la nación iraní", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con información de AFP