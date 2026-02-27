Guatemala busca su segundo triunfo en la eliminatoria mundialista

De la mano de Ana Lucía Martínez y con un grupo de jugadoras dispuestas a dejar todo en la cancha, Guatemala apunta a su segundo triunfo consecutivo en las Clasificatorias Concacaf W ante Granada, en el estadio Cementos Progreso (7:00 p.m.).
La Bicolor derrotó a Bermudas 4-1 en la primera jornada y ahora planea despedirse del país con otro triunfo que le permita ir a Islas Caimán (6 de marzo) y a Costa Rica (19 de abril) con puntuación perfecta y las expectativa de pelearle a las ticas (el rival más fuerte) el boleto al premundial.
"Todas las jugadoras que tenemos en las diferentes ligas alrededor del mundo están teniendo minutos, vienen bastante bien. Tenemos que tener la tranquilidad de que el trabajo nos dará buenos resultados", dijo la entrenadora mexicana Karla Maya.
Para el juego ante Granada, Maya podrá contar con Andrea Álvarez (Sevilla), Aisha Solórzano (Juárez) y con Leslie Ramírez (Barkirkoykadin), quienes estuvieron ausentes en el primer juego del clasificatorio.
Guatemala debe quedar en primer lugar del grupo para avanzar al Campeonato W de la Concacaf, donde se repartirán los boletos al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.