Comunicaciones puede terminar la semana como líder del Clausura

Si ganar el Clásico 336 significó una alegría enorme para Comunicaciones, el terminar la semana en el liderato del Clausura 2026 es una motivación que impulsa doble al elenco que dirige el chileno Marco Antonio Figueroa.

Los albos se citan en el estadio David Cordón Hichos este sábado (4:00 p. m.)para una misión que tiene premio doble. Es un duelo directo ante Guastatoya por alejarse de la zona de descenso y significa la posibilidad de asumir el liderato, al menos, hasta que Cobán Imperial dispute su juego de la décima jornada.

⚽️ PRÓXIMO PARTIDO

CD Guastatoya



Sábado, 28 de febrero

⏰ 16:00 hrs.

Estadio David Cordón Hichos

Claro Sports#VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/E4X1q9bhUE — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 27, 2026

En la zona baja

Si los cremas ganan, alcanzarán la cima y, en la parte baja, le sacarán 5 puntos al rival de turno. Además, le meterán presión a Mictlán, que visita a Xelajú, y a Marquense, que enfrenta a Municipal, quienes están en puestos que visan pasaje a Primera División.

Presentado por @claroguatemala



⚽ Así quedó la tabla de posiciones tras la Jornada 9.



El Torneo Clausura 2026 avanza y cada punto comienza a tomar valor en la Liga Bantrab.#ElFútbolNosUne #TuBienestarEsNuestroTrabajo pic.twitter.com/r9ASOewyV0 — Liga Bantrab (@LigaBantrab) February 26, 2026

Puede ser un cierre de semana alentador para un equipo que encomienda su alegría a los extranjeros Dairon Reyes, Janpol Morales y Omar Duarte, obligados a eliminar la principal falencia de los albos: su falta de gol.

El "Fantasma" Figueroa no podrá contar con Wilson Pineda y Stheven Robles. Los cremas no le ganan a los pechoamarillos desde hace cuatro juegos.