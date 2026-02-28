Israel lanza un ataque contra Irán y declara estado de emergencia en todo el país

-

El objetivo de esta operación nuclear militar, coordinada con Israel y Estados Unidos, es acabar con los misiles balísticos y lanzamisiles de Irán.

Este sábado se declaró alerta máxima en Irán luego de registrarse ataques aéreos en distintas ciudades tras las fallidas negociaciones diplomáticas con el régimen Iraní.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, esta operación militar es contra el régimen Iraní, que desde noviembre del 2025 ha registrado miles de muertes de ciudadanos protestantes ante la mayor crisis económica y política en Irán.

La operación militar coordinada entre Estados Unidos e Israel tiene como fin acabar con los misiles balísticos y lanzamisiles de Irán, considerados por Israel como una seria amenaza.

| Donald Trump proclama el comienzo de un ataque contra Irán dirigido a la eliminación total de la Revolución Islámica. pic.twitter.com/R3N5XNWLZn — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

En alerta máxima

Las fuerzas de Israel declararon que identificaron misiles lanzados desde Irán hacia Israel. Por ello, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que habían lanzado un "ataque preventivo" y que se había declarado el estado de emergencia en todo Israel por posibles acciones de parte de Irán.

Igualmente en Irán se ha declarado el cierre de escuelas y han pedido a la ciudadanía permanecer en sus hogares. También el espacio aéreo fue cerrado, declaró Majid Akhavan, portavoz de la organización de aviación civil.

Tras estos ataques múltiples, el número de víctimas no ha sido confirmado ni establecido por las autoridades.

Con información de CNN.