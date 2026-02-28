Bombardean el Palacio Presidencial de Irán en Teherán

-

En alerta máxima se encuentra Irán tras bombardeos registrados en múltiples ciudades.

EN CONTEXTO: Israel lanza un ataque contra Irán y declara estado de emergencia en todo el país

Este operación militar coordinada entre Israel y Estados Unidos tenía como objetivo las bases militares iranís, para neutralizar su programa nuclear y detener al régimen Iraní, especialmente al líder supremo del régimen, Ayatollah Ali Khamenei.

En Teherán, la capital de Irán, impactaron siete misiles en áreas próximas al palacio presidencial así como en los alrededores del complejo residencial de Khamenei.

El líder supremo de Irán, ayatollah Alí Khamenei, de 86 años, no se encontraba en Teherán mientras fue atacado el palacio presidencial. (Foto: Reuters)

Según fuentes internacionales, Khamenei no estaba en Teherán durante el ataque, sino que habría sido trasladado a un sitio seguro.

Confirman que el Palacio Presidencial de Irán en Teherán fue destruido por las bombas de Israel.



El régimen iraní llegó a su fin.

El presidente Donald Trump, dijo "la hora de su libertad está cerca". Además instó a los iranís a resguardarse mientras se desarrolla esta operación militar junto con Israel.

"Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes", agregó el mandatario.

Con información de Infobae.