El crimen de un guardia de seguridad en un condominio

La seguridad de los condominios residenciales ubicados en la RN-14 está bajo alerta tras un nuevo ataque violento que dejó fallecido a un guardia de seguridad y a otra persona herida.
El guardia de seguridad, Nicolás Rodríguez falleció tras un ataque armado registrado en el condominio residencial donde laboraba, el cual está ubicado en el kilómetro 83.5 de la Ruta Nacional 14, en el límite entre Ciudad Vieja y San Juan Alotenango, Sacatepéquez.
En el mismo hecho resultó herida Mabellyn Melany Estrada, de 25 años, originaria de Ciudad Vieja, quien fue trasladada en estado delicado al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en La Antigua Guatemala.
Según Bomberos Municipales Departamentales, Rodríguez presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y recibió atención prehospitalaria, sin embargo, falleció en el lugar.
Investigan el crimen
Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) acudieron a la escena para realizar las diligencias correspondientes y el proceso del área del ataque, del que se tienen pocos detalles aún.
Extraoficialmente se dio a conocer que la mujer que sobrevivió al hecho violento también era guardia de seguridad del residencial; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades.
Este ataque refleja un patrón de violencia, pues reportes previos indican hechos similares en el kilómetro 83.5, el mismo punto del incidente, lo que sugiere una vulnerabilidad en la seguridad de estos condominios.