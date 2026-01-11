Ataques armados dejan un fallecido y dos heridos en áreas cercanas a la capital

Dos incidentes armados se registraron la tarde del domingo en Villa Nueva y la zona 25
La tarde de este domingo 11 de enero se registraron dos hechos armados en sectores aledaños a la ciudad capital.
El primero ocurrió en la colonia Los Cipreses, Bárcena, zona 3 de Villa Nueva.
Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Bárcena, atendieron la emergencia y trasladaron al hospital de Villa Nueva a una persona con heridas causadas por arma de fuego.
Además, en el lugar se localizó a otra persona que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.
En menos de una hora Bomberos Voluntarios reportaron el segundo ataque armado en el sector 1 de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.
En este hecho, un hombre con múltiples heridas de bala recibió atención prehospitalaria y fue trasladado a un centro asistencial para su evaluación y tratamiento.