Atasco en frontera: Reactivan flujo de carga en aduana por colapso de sistema

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Tras diez días de inconvenientes informáticos que afectaron el comercio con México, El Salvador y Honduras, el transporte de carga comenzó a normalizarse.

Luego de haber estado con actividades aduaneras paralizadas por más de una semana, comenzaron a normalizarse las labores el martes 17, en tres aduanas: Tecún Umán II, ubicada en Ayutla, San Marcos; El Florido, en Camotán, Chiquimula y Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa.

La crisis informática en los servidores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) provocó un embotellamiento masivo; en el caso de Tecún Umán II, quedaron varadas unas 1,100 unidades de transporte, 600 del lado guatemalteco y 500 en Ciudad Hidalgo, México.

Los pilotos quedaron varados por varios días. (Foto: Rudy Lopez/Colaborador)

¿Qué fue lo que sucedió?

Según la información compartida por un gestor aduanero, quien prefirió el anonimato por cuestiones de seguridad, contó a Nuestro Diario que el problema comenzó el 7 de marzo, debido a fallos técnicos derivados de una actualización en el sistema de la SAT, por lo que la inestabilidad de la plataforma impidió el despacho ágil de mercancías.

La Intendencia de Aduanas emitió un comunicado solicitando paciencia para los usuarios. La plataforma no había registrado este tipo de inconvenientes desde hace dos años.

Las operaciones se reanudaron esta semana luego de diez días de actividades aduaneras paralizadas. (Foto: Rudy Lopez/Colaborador)

La cual mejoró parcialmente durante el fin de semana por parte de autoridades mexicanas; sin embargo, el flujo se detuvo otra vez el pasado lunes debido al asueto oficial en México y hasta ayer recobró su ritmo habitual.

Mientras tanto, los conductores de transporte de carga presentaron gastos extraordinarios de estadía; como es el caso de Fabricio Rosales, piloto salvadoreño, quien ha gastado más de $250, cuando sus viáticos por viaje cubren $100, según contó a este matutino.