Conductor impacta contra un camión en la autopista Palín-Escuintla (video)

Autoridades se encuentran en el lugar coordinando la circulación vial.
OTRAS NOTICIAS: Este es el pronóstico del clima para este 23 de noviembre, según el Insivumeh
Esta mañana se reporta un accidente vehicular en el Km. 52 de la carretera a Palín, Escuintla.
En el hecho, están involucrados un vehículo tipo sedán y un camión que transporta carga pesada.
Se observa que el vehículo impactó en la parte trasera del camión, quedando atrapado debajo del contenedor del camión.
Así está el lugar:
Autoridades recomiendan precaución al circular.