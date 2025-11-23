Versión Impresa
Conductor impacta contra un camión en la autopista Palín-Escuintla (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
23 de noviembre de 2025, 09:14
El vehículo quedó atorado en la parte trasera del camión. (Foto: captura de video)

Autoridades se encuentran en el lugar coordinando la circulación vial.

Esta mañana se reporta un accidente vehicular en el Km. 52 de la carretera a Palín, Escuintla.

En el hecho, están involucrados un vehículo tipo sedán y un camión que transporta carga pesada. 

Se observa que el vehículo impactó en la parte trasera del camión, quedando atrapado debajo del contenedor del camión.

Así está el lugar: 

Autoridades recomiendan precaución al circular.

