Inician a liberar el paso por el Anillo Periférico tras finalizar Vuelta Ciclística

-

Las autoridades de tránsito indicaron que se procedió a habilitar el paso en ambos sentidos de la vía.

El tránsito en el Anillo Periférico comenzó a restablecerse en ambos sentidos este domingo, tras la conclusión de la Vuelta Ciclística a Guatemala.

Personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) inició el desmontaje de estructuras frente a la colonia Centro América y Tikal 1, en la zona 7 de la capital.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que luego del cierre del circuito entre la Universidad de San Carlos y el puente La Bethania, se procede a habilitar la vía del Anillo Periférico en ambos sentidos para normalizar la circulación.

Finaliza vuelta ciclistica.



✅ Se está habilitando Periférico en ambos sentidos.



Inician desmontaje de estructuras frente a colonia Centro América y Tikal 1 en zona 7.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/7LEJ5LJT1Y — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 2, 2025

El paso vehicular permaneció cerrado desde las 7:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde de este domingo 2 de noviembre, debido a las actividades de cierre y premiación de la Vuelta Ciclística desarrolladas cerca de la colonia Centroamérica y del puente Villa Linda.

Durante la última etapa, el quetzalteco Dorian Monterroso fue el mejor representante nacional al ubicarse en la octava posición, a ocho segundos del ganador Osorio.

En la clasificación general individual, Fredy Toc, del equipo ECA Electricidad, finalizó en el octavo lugar, a ocho minutos y 18 segundos de Garzón.