¡Colombia domina! Óscar Garzón conquista la Vuelta a Guatemala por Erco Shimano

-

Por segundo año consecutivo Colombia conquistó la Vuelta a Guatemala, esta vez por medio de Óscar Garzón, pedalista del Erco Shimano, quien hizo este domingo su paseo triunfal en el Anillo Periférico, con un circuito de 7 vueltas para un total de 121.3 kilómetros.

Garzón, de 22 años, sucede en el trono a su compatriota y compañero de equipo, Robinson López, vencedor en La Antigua Guatemala, en 2024. El ahora campeón sufrió un susto en este último día al caer tras pasar un bache y herirse una de las piernas, pero entre el nerviosismo logró concretar su objetivo.

"Feliz. Agradezco a cada una de las personas que no me dejaron desfallecer. Desde el primer día estuve ahí, la idea era defender el título. Ayer (sábado) era la última oportunidad y fui con todo por el liderato"

Alejandro Osorio se cobró revancha y se apuntó la victoria de la última etapa. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

Para los registros quedó el cafetero Alejandro Osorio como ganador de la décima etapa, la última del giro nacional. Lo había prometido y lo cumplió el ciclista del Orgullo Paisa, ya que en la quinta etapa le fue retirado el triunfo por una infracción.

Fue un cierre digno de la máxima fiesta del pedal, con todo el color y ovación de los aficionados, quienes se atrincheraron en los extremos del asfalto para aplaudir el esfuerzo y ser testigos de la despedida de la leyenda guatemalteca Manuel Rodas, quien conquistó dos veces este certamen.

En el Anillo Periférico, el mejor nacional fue el quetzalteco Dorian Monterroso, al ingresar en la octava posición, a 8 segundos de Osorio, mientras que en este mismo rubro, pero de la general individual, Fredy Toc, del ECA Electricidad, se erigió como el mejor chapín, concluyendo octavo a 8 minutos y 18 segundos de Garzón.