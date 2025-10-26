Versión Impresa
Bernardo Arévalo anuncia Cadena Nacional para este domingo 26 de octubre

  • Por Maria Fernanda Gallo
26 de octubre de 2025, 12:28
Presidente Bernardo Arévalo convoca a cadena nacional. (Foto: Archivo/Soy502)

Presidente Bernardo Arévalo anuncia cadena nacional para la noche de este domingo, en donde dará un mensaje importante.

A través de una publicación en redes sociales, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, anunció una Cadena Nacional.

La cual está programada para este domingo 26 de octubre, a las 20:00 horas.

Se desconoce el tema que el mandatario tratará, pero solicita estar atentos al mensaje que dirigirá esta noche. 

