Bernardo Arévalo anuncia Cadena Nacional para este domingo 26 de octubre

Presidente Bernardo Arévalo anuncia cadena nacional para la noche de este domingo, en donde dará un mensaje importante.
OTRAS NOTICIAS: II Sínodo Arquidiocesano: el evento que unirá a la comunidad guatemalteca en la fe
A través de una publicación en redes sociales, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, anunció una Cadena Nacional.
La cual está programada para este domingo 26 de octubre, a las 20:00 horas.
Se desconoce el tema que el mandatario tratará, pero solicita estar atentos al mensaje que dirigirá esta noche.