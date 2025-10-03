Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Atención conductores! Anuncian rebaja de multas en Antigua Guatemala

  • Por Jessica González
03 de octubre de 2025, 15:11
La medida estará vigente durante 90 días. (Foto: Shutterstock)

La medida estará vigente durante 90 días. (Foto: Shutterstock)

Si te multaron en Antigua Guatemala, podrías recibir un 75% de descuento.

OTRAS NOTICIAS: Prepara tu CV y asiste a la Feria de empleo en Antigua Guatemala

La municipalidad de Antigua Guatemala anunció una rebaja de multas impuestas antes del 28 de agosto del 2025.

Se trata de un 75% de descuento, el cual aplicará en el monto total de cada multa.

Además, las autoridades municipales también brindarán una exoneración del 100% que aplicará en intereses por mora.

Este beneficio estará vigente por 90 días, a partir del 12 de septiembre de este año.

¡Ojo! La medida no aplica a multas que se encuentren en proceso de reclamación judicial o emitidas por insultos a la autoridad.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar