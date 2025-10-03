¡Atención conductores! Anuncian rebaja de multas en Antigua Guatemala

Si te multaron en Antigua Guatemala, podrías recibir un 75% de descuento.
La municipalidad de Antigua Guatemala anunció una rebaja de multas impuestas antes del 28 de agosto del 2025.
Se trata de un 75% de descuento, el cual aplicará en el monto total de cada multa.
Además, las autoridades municipales también brindarán una exoneración del 100% que aplicará en intereses por mora.
Este beneficio estará vigente por 90 días, a partir del 12 de septiembre de este año.
¡Ojo! La medida no aplica a multas que se encuentren en proceso de reclamación judicial o emitidas por insultos a la autoridad.