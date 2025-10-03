Prepara tu CV y asiste a la Feria de empleo en Antigua Guatemala

Si eres experto en turismo o te apasiona esa rama, aquí podrías encontrar una buena oportunidad.
OTRAS NOTICIAS: ¿Andas en busca de empleo? SEGEPLAN abre una vacante laboral
Este martes 7 de octubre asiste a la Feria de Empleo, sector turismo, organizada por el Centro de Impulso Económico Municipal, CIEM, para todos aquellos que busquen formar parte de esta industria.
Habrá más de 400 plazas vacantes disponibles.
La actividad se realizará frente al Palacio de los Capitanes Generales, de 8:00 a 15:00 horas
"Mega" Feria del Empleo para jóvenes
Por otro lado, la Municipalidad de Guatemala también realizará la Mega Feria del Empleo para Jóvenes.
En ella participarán 65 empresas del sector privado y al llegar encontrarás más de 3 mil plazas disponibles, tanto para jóvenes vacacionistas como empleos fijos.
La actividad será el viernes 10 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, en el Parqueo de la Municipalidad de Guatemala, 21 calle 6-77 zona 1, Centro Cívico, Palacio Municipal.