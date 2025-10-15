¡Atención! Bebé es diagnosticada con tos ferina

Se han reportado 158 casos de esta enfermedad en Guatemala.
Una bebé de siete meses fue diagnosticada con tos ferina, en la Pediatría del Hospital Nacional Nicolasa Cruz de Jalapa.
Según Michelle Mills, directora de dicho centro asistencial, la menor ya está recibiendo tratamiento médico adecuado y su evolución es progresiva de manera positiva; sin embargo, seguirá bajo monitoreo hasta lograr su recuperación por completo.
Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), hasta mediados de septiembre se habían reportado 158 casos de esa enfermedad en el país, siendo la mayoría de los casos detectados en la ciudad capital.
Quiché
Mientras que en Quiché, Gregorio Velásquez, epidemiólogo del área de Salud Central de ese departamento, informó que dos menores fallecieron a causa de dicha enfermedad.
Además, se dio a conocer que a la fecha se reportan 10 casos de tosferina, que se han contagiado en San Pero Jocopilas, Uspantán y Santa Cruz del Quiché.