Vehículo vuelca tras intensa correntada por lluvias en Escuintla (videos)

El desborde de ríos han incrementado las inundaciones.
Inundaciones y correntadas se han registrado la tarde de este martes, tras las lluvias en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Varios videos se viralizan en las redes sociales, tras las emergencias que se han producido en las distintas carreteras de la localidad.
En las imágenes se observa un vehículo que quedó volcado, debido a la fuerza de una corriente de agua en una ruta de dicho municipio.
Los habitantes del sector también se han visto afectados debido a las inundaciones que han ingresado a sus viviendas, por el desborde de ríos cercanos.
Mientras tanto, los afectados pidieron que no se tire la basura en las calles, debido a que los drenajes se tapan por estos desechos.
En otras de las imágenes compartidas, se observan un vehículo de dos ruedas que fue arrastrado por una correntada y la calle que estaba cubierta de agua.