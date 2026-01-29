¡Atención! Habilitan nuevo carril reversible en la avenida Petapa

Este operativo beneficiará a miles de usuarios que se dirigen hacia el sur.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre un nuevo carril reversible que se habilitó desde la 52 calle de la avenida Petapa hacia La Cuchilla, en Ciudad Real, zona 12 de dicho municipio.
Este operativo es coordinado de forma interinstitucional, por lo que las autoridades le solicitan a los automovilistas que obedezcan las señales de tránsito.
El carril reversible inició a las 17:45 horas y finalizará a las 19:30 horas, lo que permitirá una circulación fluida en la avenida Petapa con dirección hacia el sur.
De esta manera, se le recomienda a los usuarios el poderse incorporar para trasladarse hacia sectores como Villa Canales, Villa Hermosa, San Miguel Petapa o Villa Nueva.
Si transita por la calzada Atanasio Tzul, también podría integrarse sobre la 42 calle hacia la avenida Petapa y posteriormente continuar hacia Ciudad Real.
Agentes de tránsito mantiene la regulación y señalización correspondiente en el reversible, el cual beneficia a miles de usuarios, agregó Dalias Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva.