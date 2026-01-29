Vehículo vuelca y deja a sus tripulantes heridos en la zona 11

Uno de los carriles quedó obstaculizado, lo que provocó congestionamiento vehicular en el sector.
Un vehículo quedó volcado tras sufrir un accidente de tránsito en la 13 calle y 14 avenida, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
Por razones que aún se desconocen, una camioneta agrícola volcó sobre la cinta asfáltica, obstaculizando uno de los carriles.
Debido a este percance vial, sus tripulantes presentaron lesiones y crisis nerviosa, pero fueron atendidos en el lugar por los Bomberos Municipales.
La Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se hicieron presentes al lugar de los hechos para atender esta emergencia.