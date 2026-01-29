Versión Impresa
Vehículo vuelca y deja a sus tripulantes heridos en la zona 11

  • Por Geber Osorio
28 de enero de 2026, 18:15
Ciudad de Guatemala
El tránsito se vio también afectado tras el accidente vehicular. (Foto: Bomberos Municipales)

Uno de los carriles quedó obstaculizado, lo que provocó congestionamiento vehicular en el sector.

Un vehículo quedó volcado tras sufrir un accidente de tránsito en la 13 calle y 14 avenida, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.

Por razones que aún se desconocen, una camioneta agrícola volcó sobre la cinta asfáltica, obstaculizando uno de los carriles.

Debido a este percance vial, sus tripulantes presentaron lesiones y crisis nerviosa, pero fueron atendidos en el lugar por los Bomberos Municipales.

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se hicieron presentes al lugar de los hechos para atender esta emergencia.

