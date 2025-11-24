¡Abrígate! Se acerca un frente frío acompañado de fuertes vientos

-

Un nuevo frente frío modificará drásticamente el clima en Guatemala esta semana. El Insivumeh pronostica un aumento en las lluvias a partir del miércoles, seguido de vientos fuertes de hasta 60 km/h.

Un frente frío que avanza por el Golfo de México marcará el ritmo del clima esta semana en el país, dejando mañanas con niebla, tardes con desarrollo de nubosidad y un incremento de lluvias a partir del miércoles, especialmente del norte hacia el centro del territorio.

Según el Insivumeh, conforme este sistema se aproxime, las temperaturas descenderán significativamente desde el jueves, acompañado de vientos más fuertes y un ambiente más frío en las noches.

En la Meseta Central, incluida la ciudad capital, los primeros días tendrán cielos poco nublados y ambiente soleado, pero la llegada del frente favorecerá lloviznas dispersas y un viento norte-noreste que podría alcanzar entre 50 y 60 km/h.

En los altiplanos central y occidental, el enfriamiento será más marcado, al grado de que existe riesgo de heladas, principalmente durante la madrugada.

En el occidente del país se podrían presentar heladas durante las madrugadas. (Foto: Nuestro Diario)

Trae lluvias

En el norte del país, como Petén, así como en Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, la humedad que arrastra el sistema provocará un aumento de lluvias con actividad eléctrica en las tardes y noches.

En contraste, el litoral Pacífico mantendrá temperaturas elevadas y un clima húmedo, aunque por las tardes podrían presentarse lloviznas y tormentas.