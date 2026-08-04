Atentan contra concejal de una municipalidad de Alta Verapaz

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Los criminales le habrían disparado en repetidas ocasiones al vehículo en el que se conducía la víctima.

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En una de las salas de cuidados intensivos y con seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), permanece en el hospital regional de Cobán, la primera concejal Any Graciela Valdez Vásquez, de 45 años, de la municipalidad de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.

La víctima fue ingresada acompañada de su hijo en un vehículo con placas oficiales, esto luego de resultar con heridas de bala cuando se dirigía a su vivienda.

La víctima había participado en una reunión del consejo municipal, cuando iba a su casa ubicada en la colonia el Cafetal, cuando pasaba por el barrio Esquipulas, en la zona 5 de ese municipio, fue alcanzada por dos hombres que se conducían en una moto, sin mediar palabra le realizaron varios disparos y luego escaparon del lugar.

La víctima es la primera concejal Any Valdez, de la municipalidad de San Cristóbal Verapaz. (Foto: Redes sociales)

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados, pero cuando llegaron al lugar, ya había sido movilizada, la escena fue resguardada por la PNC, los técnicos del Ministerio Público embalaron en el lugar ocho casquillos que serán analizados por expertos forenses.

La investigación se encuentra en proceso, por lo que los investigadores no pueden brindar detalles sobre el posible móvil del ataque, las autoridades municipales no han realizado un pronunciamiento con relación al ataque, esto para no interferir con las investigaciones que se encuentran a cargo de la PNC y MP.

Algunos testigos que prefirieron no identificarse indicaron que los sicarios ya venían atrás del carro de la víctima y cuando vieron que se acercaba a un lugar con poca iluminación aprovecharon para dispararle, luego escaparon con rumbo desconocido.

Autoridades del centro asistencial, indicaron que la concejal, ya se encuentra fuera de peligro.