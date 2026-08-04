El Teatro Roma: un ícono del arte que marca la cultura de Quetzaltenango

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Descubre el Teatro Roma en Quetzaltenango, un valioso recinto cultural y patrimonio histórico de Guatemala. Conoce su arquitectura neoclásica y su impacto en el arte del occidente del país.

Hablar del Teatro Roma es recorrer una parte fundamental de la historia cultural de Quetzaltenango.

Considerado uno de los edificios más emblemáticos del occidente de Guatemala y el segundo teatro más grande del país, este recinto ha sido durante décadas escenario de importantes acontecimientos artísticos, culturales y sociales que marcaron a varias generaciones de quetzaltecos.

El Teatro Roma es un ícono de la ciudad. (Foto: Erick Colop)

Su historia comenzó a finales del siglo XIX. En 1891, el arquitecto italiano Guido Faronati elaboró el diseño de un edificio que buscaba dotar a Quetzaltenango de un espacio digno para las artes escénicas, inspirado en la arquitectura europea de la época.

Desde entonces, el proyecto representó una muestra del desarrollo económico y cultural que experimentaba la Ciudad Altense.

Tras varios años de planificación y construcción, el Teatro Roma fue inaugurado oficialmente el 7 de julio de 1931.

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Desde sus primeros días llamó la atención por sus dimensiones, elegancia y modernas características técnicas, especialmente por su sistema acústico, considerado uno de los más avanzados de su tiempo.

Para lograr una mejor propagación del sonido se utilizaron materiales elaborados a base de fibras de maguey, capaces de absorber las vibraciones y evitar el rebote del audio dentro del recinto, una innovación poco común para aquella época.

Recientemente fue reinaugurado luego de varios años sin funcionar. (Foto: Erick Colop)

Construido bajo un estilo arquitectónico neoclásico, el inmueble posee una capacidad aproximada para 1,500 espectadores, distribuidos en una platea, cuatro balcones y una galería.

Esta configuración permitió que el teatro se consolidara rápidamente como uno de los espacios culturales más importantes del país.

Cuenta con butacas cómodas para las presentaciones. (Foto: Erick Colop)

Con el paso de los años, el Teatro Roma amplió su función y se convirtió también en sala de cine. Esta transformación permitió que miles de familias encontraran en sus instalaciones un punto de encuentro para disfrutar de las grandes producciones cinematográficas internacionales.

Durante las décadas de 1970 y 1980, el recinto vivió una de sus etapas de mayor esplendor como cine, proyectando películas que marcaron la historia del séptimo arte, entre ellas la saga de La Guerra de las Galaxias, Godzilla, Tiburón, Karate Kid y muchas otras producciones de Hollywood que llenaban cada función.

Aún conserva vestigios de hace muchos años. (Foto: Erick Colop)

Más allá de su arquitectura y su tamaño, el Teatro Roma constituye un símbolo de la identidad quetzalteca. Sus muros han sido testigos del crecimiento cultural de la ciudad, de la evolución del entretenimiento y del talento de cientos de artistas nacionales e internacionales que han pisado su escenario.

Su permanencia refleja el valor de preservar el patrimonio histórico y cultural para las futuras generaciones.