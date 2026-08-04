VIDEO: así luce la actividad en el volcán de Fuego esta tarde de martes

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Desde la noche del lunes, aumentó la actividad en el volcán de Fuego.

El volcán de Fuego incrementó su actividad durante la noche del pasado lunes y la madrugada de este martes 4 de agosto, ya que llegó a su fase más intensa.

La actividad volcánica provocó que la dispersión de ceniza alcanzara los 6. mil metros sobre el nivel del mar, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Debido a la magnitud del hecho natural, más de 300 personas fueron evacuadas de viviendas del caserío El Porvenir y la aldea Las Lajitas. Además, otras personas resultaron afectadas en la aldea Panimaché.

La intensa actividad ha dejado dispersión de ceniza, luego de que el coloso presentara un incremento en su fase eruptiva. Por las horas de esta tarde, el volcán continúa envuelto en nubes de humo.

Recomendaciones

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene un monitoreo consante.

Asimismo, la institución brinda las siguientes recomendaciones ante la actividad del volcán de Fuego:

-No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

-Tener lista la Mochila de las 72 horas.

-Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.

-Poner en práctica el principio de autoevacuación.