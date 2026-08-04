Pacheco y Chaclán con arresto domiciliario pero no pueden ejercer el servicio público

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El juez Mynor Moto revocó la prisión preventiva a favor de Luis Pacheco y Héctor Chaclán y dictó arresto domiciliario, sin embargo, no podrán ser funcionarios.

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El juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero B Penal, revocó la prisión preventiva a favor de Luis Pacheco y Héctor Chaclán y dictó arresto domiciliario, por lo que retomarán su libertad, sin embargo, les fue prohibida la prestación de servicios como funcionarios públicos.

Lo anterior implica que Pacheco no podrá regresar a ejercer el puesto de viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía y Minas (MEM), según la resolución del juez.

También deberán cancelar una caución económica consistente en Q160,000. Con esto, ambos procesados podrán continuar el proceso en su contra por los delitos de terrorismo, obstaculización a la acción penal y asociación ilícita desde su domicilio.

De acuerdo al juzgador, los imputados podrán movilizarse en todo el territorio nacional y quedan obligados a asistir al registro dactilar cada mes a la sede del Ministerio Público (MP) con prohibición de salir del país.

Además, concedió un mes para que el MP, presente la modificación del acto conclusivo que incluye el delito de asociación ilícita, documento que deben entregar el próximo 3 de septiembre de forma integral por los delitos de terrorismo, obstaculización a la acción penal y asociación ilícita.

El juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero B Penal, decidió dejar fueron como querellante adhesivo a la Fundación Contra el Terrorismo en este proceso. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante la audiencia se dejó fuera del proceso como querellante adhesivo a la Fundación Contra el Terrorismo debido a que no se han "presentados argumentos que le den esa calidad jurídico procesal", apuntó Moto. En cuanto a la etapa intermedia, quedó para el próximo 22 de septiembre, lo que deja sin efecto la audiencia prevista para el 19 de agosto.

Las argumentaciones

La defensa de Chaclán solicitó un plazo para la investigación sólo para el delito de asociación ilícita, pues argumentó que para el ilícito de terrorismo y obstaculización a la acción penal ya precluyó dicha etapa.

Dijo que esto, debido a que dentro del proceso se ha enfrentado a una serie de reservas judiciales y recusaciones.

Por su parte, la defensa de Pacheco consideró que el plazo razonable para la investigación sea de dos meses.

Sobre el proceso

El 25 de abril de 2025, la jueza Carol Patricia Flores ligó a proceso penal a Pacheco y Chaclán por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.

En su resolución, la juzgadora también determinó enviarlos a prisión preventiva al Preventivo para Varones de la zona 18.

Durante la imputación de los hechos en la audiencia de primera declaración, la Fiscalía contra el Crimen Organizado acusó a Pacheco y Chaclan de liderar las manifestaciones y bloqueos de octubre de 2023.