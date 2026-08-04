El esgrimista Cristian Porras gana medalla de bronce en Santo Domingo

Guatemala sigue haciendo crecer su medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
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Este martes, el esgrimista Cristian Porras conquistó la medalla de bronce en la prueba de florete masculino, sumando una nueva alegría para la delegación nacional.
El guatemalteco aseguró su lugar en el podio tras una destacada participación a lo largo del torneo. En las semifinales cayó ante el mexicano Diego Cervantes, quien posteriormente se quedó con la medalla de plata.
Con este resultado, Porras le entregó a la esgrima guatemalteca una nueva presea en la justa regional y confirmó el buen momento que vive la disciplina en Santo Domingo 2026.
La Federación Nacional de Esgrima de Guatemala felicitó al atleta por su logro y destacó el orgullo que representa su actuación para el deporte nacional.