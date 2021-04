Atleta con 8 meses de embarazo gana medalla de oro en competencia

La atleta Aminat Idrees participó en el Campeonato Poomase Mixto de Taekwondo, del Festival Nacional de Deportes de Nigeria, con ocho meses de embarazo y se llevó la medalla de oro en su disciplina.

Los médicos le dijeron que no había problema en su participación.

La deportista de 26 años obtuvo dos de plata, una de bronce y una de oro durante el evento, demostrando su tenacidad.

Aminat fue ejemplo y motivó al mundo del deporte a no subestimar a las mujeres.

“Sentí que no había mucho riesgo asociado, así que decidí intentarlo. Mi médico, así como el organismo organizador de los juegos, me certificaron apta para participar en el deporte sin contacto”, explicó Idrees a CNN.

“Decidí intentarlo después de entrenar un par de veces. Se siente realmente bien. Antes de quedar embarazada, siempre disfrute entrenar, así que no parecía diferente con el embarazo”, agregó.

“Mucha gente no entiende de lo que se trata realmente el Taekwondo, tiene dos ramas: el deporte de combate y el Poomsae, que es una forma de ejercicio simplemente mostrando las técnicas de manos y piernas del Taekwondo” dijo.

Idrees destacó en la categoría Poomsae, donde no hay contacto físico y el objetivo es mostrar el arte y la disciplina a través de movimientos.

Aminat Idrees will go down as one of the biggest sensations from Edo 2020 National sports festival. pic.twitter.com/KdijdnPB9a — TheVictorOluwafemi (@TheOLUWAFEMI__) April 13, 2021

Así fue su participación: