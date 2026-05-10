Manita y a la final: Municipal golea a Mixco y va por el título

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Cero problemas, cinco goles, una fiesta y su tercera final consecutiva. Es lo que le deja a Municipal la goleada de 5-0 sobre Mixco, que lo lleva a la pelea por el título del Clausura 2026 con un contundente global de 7-0.

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Los tantos de Jonathan Franco, un disparo raso desde fuera del área, al minuto 26; un exquisito globito de Pedro Altán, al 28, después de un regalo de Nixsón Flores; un puntillazo de César Calderón, al 50; un toque de derecha de César Archila, al 77; y un golazo de José Morales desde fuera del área, al 83; le permitieron al equipo escarlata ratificar el pase.

⏩¡Municipal avanza a la Final! del Torneo Clausura 2026 de la Liga Bantrab. pic.twitter.com/0uBxXCWYAA — Liga Bantrab (@LigaBantrab) May 10, 2026

Un boleto que ya había encaminado con el triunfo 2-0 de la ida con las anotaciones de Rodrigo Saravia y el mismo Altán.

Ahora Municipal va a su final 36 en la historia de los torneos cortos, la tercera de forma consecutiva y la segunda para la dupla Mario Acevedo-Dwight Pezzarossi. Intentarán que esta sea la vencida después de haber perdido las últimas dos a costa de Antigua.

Con jerarquía

Los rojos impusieron su ley en su territorio. Fueron verticales y contundentes ante un Mixco que solo hizo dos tiros a portería. Un cabezazo de un desaparecido Nicolás Martínez y un disparo de Fernando Arce, en ambos Braulio Linares respondió a la perfección.

¡#ElEquipoDelPueblo es finalistaaaaaa!



Global: 7-0 #VamosRojos pic.twitter.com/xgwGGrwoE8 — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) May 10, 2026

Ya sin argumentos, los mixqueños se dedicaron a pegar y producto de la desesperación el defensor Nixsón Flores se hizo expulsar al minuto 58 por una peligrosa barrida sobre César Archila.

Mixco se va con la alegría de haberse clasificado a la próxima Copa Centroamericana. Municipal se queda con la ilusión de levantar la copa el próximo fin de semana. El rival saldrá este domingo. Si es Xelajú los escarlatas cerrarán la serie de visita, si son los cremas El Trébol verá coronarse al campeón del Clausura 2026.