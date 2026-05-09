Ricardo Arjona asiste a La Bombonera y causa furor en Argentina

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El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona fue captado este sábado en La Bombonera, durante el partido entre Boca Juniors y Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura del futbol argentino.

Entre la música y su pasión por el deporte

Arjona se encuentra actualmente en Buenos Aires cumpliendo un hito histórico para cualquier artista latinoamericano: una serie de 14 presentaciones consecutivas con boletos agotados en el Movistar Arena. Su gira, titulada "Lo que el Seco no dijo", ha reafirmado su estatus como el artista extranjero más querido en el país sudamericano.

Aprovechando una tarde libre, el "Gigante de la Antigua" asistió al estadio para apoyar al club xeneize, equipo del cual es seguidor confeso. Su presencia no pasó desapercibida para los 54,000 aficionados, quienes celebraron ver al guatemalteco viviendo el partido con la misma intensidad que un aficionado local.

¡¡RICARDO ARJONA presente en La Bombonera para presenciar Boca vs. Huracán por los octavos del #TorneoApertura!!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CvNlYqtQ0x — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

Un atleta de récord

Para el público guatemalteco, la pasión de Arjona por el deporte no es sorpresa. Cabe recordar que, antes de alcanzar la fama mundial con la guitarra, brilló como baloncestista profesional, llegando a ostentar el récord de más puntos anotados en un solo partido en Guatemala (79 puntos), con los Leones de Marte, en 1987. Esta formación deportiva es, según el artista, lo que le permite conectar de forma tan especial con el fervor del fútbol argentino.

Histórico en La Bombonera

La relación de Ricardo Arjona con Argentina es un motivo de orgullo chapín. Ya en 2009, el artista había hecho historia al llenar la Bombonera en cuatro ocasiones. Su regreso al estadio, esta vez como espectador, refuerza su identidad y el respeto que se ha ganado a nivel internacional.

Arjona demuestra que, sin importar los récords de ventas o los escenarios masivos, sigue manteniendo la sencillez de aquel joven que creció amando el deporte, llevando siempre la bandera de Guatemala en cada uno de sus pasos por el mundo.