Identifican a familia atacada con arma blanca en Monte María, zona 12

El aterrador ataque ocurrió en el interior de su vivienda.
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Cuatro miembros de una familia dormían cuando fueron atacados con arma blanca en el interior de su residencia ubicada en la 9a. avenida y 47 calle, colonia Monte María, en la zona 12 de la ciudad capital.
De acuerdo con la información, el responsable del ataque es un menor de edad, quien durante la madrugada del 10 de mayo tomó un cuchillo e hirió de gravedad a su familia.
Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil (PNC) atendieron la emergencia, al llegar se descubrió que las víctimas presentaban heridas profundas de gravedad.
Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como:
- Rosa María Amalia Paz, 79 años
- Ana Elisa Camacho Paz, 43 años
- Luis Gerardo Reyes Pineda, 48 años
Y una menor de 11 años, quienes fueron trasladados a un hospital.