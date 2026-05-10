César Calderón quiere a Xela como rival de los rojos en la final

César Calderón, uno de los más destacados en Municipal durante el Clausura 2026, quiere que Xelajú se imponga a Comunicaciones y clasifique a la final.
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¿La razón? Su mayor deseo es enfrentar a su hermano César, quien es un de los defensores titulares del equipo chivo.
"No saben lo que deseo encontrarme a mi hermano en una final. Espero que así sea", dijo el lateral de los escarlatas después del triunfo ante Mixco en El Trébol.
César fue uno de los anotadores de la noche. "Se escucha fácil, pero ha sido un camino largo, lo he disfrutado mucho. Vamos a nuestra tercera final consecutiva y confiamos en Dios que esta puede ser la nuestra", afirmó Calderón.
"Es bueno tener la regularidad durante tanto tiempo, ser líderes de la acumulada durante dos temporadas consecutivas. Esperamos cerrar de la mejor manera", enfatizó el defensor escarlata.