¡Casi les cae encima Místico! BTS se emociona con lucha libre mexicana (video)

¡BTS hermano, ya eres mexicano!, la agrupación de Corea del Sur disfrutó de la lucha libre durante su estadía en el país del norte.
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Varios fanáticos captaron a los integrantes involucrados en plena pelea, incluso "Místico" recibió a la agrupación usando una chaqueta con el logo de la banda pop.
La emoción y los nervios se dibujaron en los rostros de los famosos que disfrutaron de principio a fin.
En un momento, Bárbaro Cavernario lanzó con una fuerza impresionante a Místico hacia los BTS, quienes le hicieron señas de desaprobación por tratar así, al luchador que les había rendido homenaje con su vestuario.
El evento celebrado en la "Arena México" se llenó a tope por la presencia de los invitados de lujo.
BTS en México
La banda está en el país como parte de su gira mundial "ARIRANG", marcando su esperado regreso tras su servicio militar.
La agrupación hará tres conciertos masivos (7, 9 y 10 de mayo) en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.
Su visita incluyó un histórico encuentro en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum al que asistieron miles de personas.