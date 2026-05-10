Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Familia es atacada con arma blanca dentro de su vivienda en Monte María

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de mayo de 2026, 08:08
Las autoridades investigan el caso tras el hecho violento. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Las autoridades investigan el caso tras el hecho violento. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Cuatro miembros de la familia fueron atacados horas antes de celebrar el Día de la Madre.

OTRAS NOTICIAS: Conductor pierde el control y se accidenta en la Calzada Roosevelt

Una familia dormía la madrugada del domingo 10 de mayo cuando fueron atacados con arma blanca en el interior de su vivienda ubicada en 9a. avenida y 47 calle, colonia Monte María, en la zona 12 de la ciudad capital.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Cuatro personas fueron reportadas por los Bomberos Municipales, quienes atendieron esta emergencia; dentro de ellas una menor de edad, la familia presentaba profundas y graves cortadas en distintas partes del cuerpo.

La familia fue trasladada a un hospital por la gravedad de las heridad. (Foto: Bomberos Municipales)
La familia fue trasladada a un hospital por la gravedad de las heridad. (Foto: Bomberos Municipales)

Información preliminar indica que otro integrante de la familia sería el responsable del hecho; las autoridades investigan el caso.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar