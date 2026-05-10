Familia es atacada con arma blanca dentro de su vivienda en Monte María

Cuatro miembros de la familia fueron atacados horas antes de celebrar el Día de la Madre.
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Una familia dormía la madrugada del domingo 10 de mayo cuando fueron atacados con arma blanca en el interior de su vivienda ubicada en 9a. avenida y 47 calle, colonia Monte María, en la zona 12 de la ciudad capital.
Cuatro personas fueron reportadas por los Bomberos Municipales, quienes atendieron esta emergencia; dentro de ellas una menor de edad, la familia presentaba profundas y graves cortadas en distintas partes del cuerpo.
Información preliminar indica que otro integrante de la familia sería el responsable del hecho; las autoridades investigan el caso.