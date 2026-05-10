¡Más de $2 mil millones! Las remesas se incrementan para festejar el Día de la Madre

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El Banguat registra repunte de envíos de remesas en fechas de celebraciones en el país.

El Día de la Madre se ha convertido en una fecha especial para millones de guatemaltecos que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, desde donde envían remesas para celebrar a sus mamás en Guatemala.

Manuela Gutiérrez, quien tiene cuatro hijos, recibe desde hace ocho años una remesa especial para festejar esta fecha, ya sea con un desayuno, almuerzo o cena, o para comprarse algo que desea.

"Mi esposo, Álvaro, partió como muchos guatemaltecos en busca del sueño americano. Desde entonces me envía dinero que distribuyo entre gastos de la casa y la compra de productos para mis tres emprendimientos: una librería, piñatería y venta de verduras", expresó Gutiérrez.

Manuela Gutiérrez ha hecho emprendimientos con las remesas que le envía su esposo desde Nueva York. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

En aumento

El Banco de Guatemala (Banguat) ha observado en años anteriores un incremento en las transferencias familiares durante mayo debido a esta celebración, por lo que proyecta un nuevo récord para este año.

"Tradicionalmente en mayo se reciben más remesas familiares debido a la celebración de las madres. Bajo esa óptica, anticipamos que en mayo de este año las remesas superarán los US $2 mil 300 millones", comentó Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banguat.

El Banco de Guatemala prevé que las remesas aumenten este mes por la celebración del Día de la Madre. (Foto: Nuestro Diario)

González Ricci también señaló que se registran aumentos en febrero, posiblemente por el Día del Cariño; en julio, como complemento al bono 14; en octubre, previo al Día de Todos los Santos, y en diciembre por las fiestas navideñas.

Según Marcel Arévalo, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), estos ingresos son uno de los principales motores de la economía guatemalteca y representan un pilar fundamental para el consumo interno y la estabilidad de millones de hogares.